US-Zölle weiter im Fokus: Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei mit deutlichen Abgaben

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Freitag Verluste.

Der ATX eröffnete den Handel etwas tiefer und konnte sich im Verlauf zeitweise in die Gewinnzone vorkämpfen. Später ergab sich der Leitindex jedoch dem Druck und rutschte auf rotes Terrain ab, wo er sich 1,42 Prozent leichter bei 4.457,10 Punkten aus der Handelswoche verabschiedete.

Im Fokus des Handelstages stand der US-Arbeitsmarktbericht für Juli. Frische Jobdaten kamen auch aus Österreich. Hier ist die Zahl der Arbeitslosen im Juli um 5,2 Prozent gestiegen, die Arbeitslosenquote lag bei 6,7 Prozent und damit im Jahresvergleich um 0,3 Prozent höher. Ebenso bekannt wurde, dass die Inflation in Österreich im Juli auf 3,5 Prozent gestiegen ist.

Leichte Entspannungssignale kamen von Zollseite. Die neuen US-Zölle für Importe aus dem Ausland treten laut einem Regierungsbeamten erst am 7. August in Kraft, nicht bereits an diesem Freitag. Dies gelte auch für den Zollsatz von 15 Prozent auf Einfuhren aus der EU, hieß es.

In Wien ging die Berichtssaison mit den Zahlen von ATX-Schergewicht Erste Group in die nächste Runde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag deutlich leichter.

Der DAX ist mit einem klaren Minus in den Handel eingestiegen und blieb auch im Verlauf deutlich in der Verlustzone haften. Schlussendlich verabschiedete er sich 2,66 Prozent tiefer bei 23.425,97 Zählern ins Wochenende.

Damit erlebte der Leitindex einen Rückfall unter die Marke von 24.000 Punkten. Durchwachsene Geschäftszahlen deutscher Unternehmen und etwas ernüchternde Signale von der US-Geldpolitik hatten am Vortag schon belastet. In der laufenden Berichtssaison hinkten europäische Unternehmen beim Gewinnwachstum je Aktie den US-amerikanischen hinterher, schrieb Stratege Mislav Matejka von JPMorgan. Dies stütze seine frühere Einschätzung, dass die Aktien-Rally in der Eurozone wohl zum Stillstand kommen.

Im Blick stand am Freitag Kunjunkturseitig zudem der US-Arbeitsmarktbericht.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenende im Minus.

Der Dow Jones schloss 1,23 Prozent tiefer bei 43.588,58 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging 2,24 Prozent tiefer bei 20.650,13 Punkten ins Wochenende.

Mit kräftigen Abgaben zeigte sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche: Vor allem die wieder aufflammenden Zollsorgen drückten auf das Sentiment. Bereits kurz vor Ablauf der Frist, die US-Präsident Donald Trump Ländern gesetzt hatte, um Handelsangebote zu unterbreiten, hat das Weisse Haus zahlreiche nun neue Zölle verhängt. So sind die Zölle auf kanadische Importe auf 35 Prozent angehoben worden, die Schweiz wird mit Zöllen von 39 Prozent bedacht oder Indien mit 25 Prozent. Allerdings sollen die Zölle erst am 7. August in Kraft treten, so das noch Zeit für Verhandlungen bleibt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag mehrheitlich mit Gewinnen.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,46 Prozent auf 40.202,23 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,20 Prozent im Plus bei 3.567,02 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben 0,49 Prozent auf 24.627,25 Indexpunkte.

Uneinheitlich gestaltet sich der Wochenauftakt an den Aktienmärkten in Fernost. Hauptthema ist das Abwägen und Verdauen der von den USA per 1. August verhängten Importzölle gegen praktisch alle Länder, wobei sie in einzelnen Fällen besonders drastisch ausgefallen sind.

Der Nikkei wird belastet wie schon am Freitag die US-Börsen von der Zollproblematik und schwach ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. Dazu kommt als Bremser der stark befestigte Yen, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten den Dollar auf breiter Front stark unter Druck gebracht hatten, begleitet von deutlich sinkenden US-Marktzinsen.

