Viavi Solutions Aktie

WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051

12.12.2025 19:34:26

A Viavi Solutions (VIAV) Insider Sold 3,384 Shares for $63,000

On Dec. 10, 2025, Rick Burns, Director of Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV), sold 3,384 shares in an open-market transaction for $63,483.84, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($18.76); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 market close ($18.76).* 1-year price change calculated using Dec. 10, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
