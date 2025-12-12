Viavi Solutions Aktie
WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051
|
12.12.2025 19:34:26
A Viavi Solutions (VIAV) Insider Sold 3,384 Shares for $63,000
On Dec. 10, 2025, Rick Burns, Director of Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV), sold 3,384 shares in an open-market transaction for $63,483.84, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($18.76); post-transaction value based on Dec. 10, 2025 market close ($18.76).* 1-year price change calculated using Dec. 10, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viavi Solutions Incmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Viavi Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Viavi Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)