AB Foods-Aktie dennoch leichter: Primark-Mutter AB Foods rechnet 2023 mit etwas mehr operativem Gewinn

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis dürfte leicht über dem Vorjahreswert liegen, teilte Associated British Foods am Montag in London mit. Bislang hatte der Mischkonzern in etwa mit so viel wie im vergangenen Geschäftsjahr gerechnet, als er rund 1,4 Milliarden Pfund als bereinigten operativen Gewinn verbucht hatte.

In den zwölf Wochen bis 27. Mai stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 16 Prozent auf 4,7 Milliarden Pfund (knapp 5,5 Mrd Euro) und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenerwartungen. Associated British Foods profitierte vor allem von einem starken Zuckergeschäft.

Während das Management die Entwicklung im gesamten Lebensmittelsegment als gut bezeichnete, sei der wichtige Umsatz mit Billigklamotten von Primark "wie erwartet" ausgefallen. Hier legte der Erlös um 13 Prozent auf knapp 2 Milliarden Pfund zu. Analysten hatten sich hier allerdings etwas mehr erhofft. Primark machte im dritten Geschäftsquartal gut zwei Fünftel des Konzernumsatzes aus.

Die AB Foods-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 0,84 Prozent auf 19,37 Pfund.

LONDON (dpa-AFX)