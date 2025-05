Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in London zurück.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 8 496,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,559 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 494,85 Punkten, nach 8 494,85 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 468,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 505,28 Punkten lag.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,969 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 634,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 673,96 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 121,24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 2,87 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 908,82 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell StJamess Place (+ 6,79 Prozent auf 10,03 GBP), Whitbread (+ 5,78 Prozent auf 27,43 GBP), Informa (+ 4,23 Prozent auf 7,59 GBP), easyJet (+ 4,04 Prozent auf 5,15 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 4,03 Prozent auf 82,62 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Lloyds Banking Group (-2,65 Prozent auf 0,71 GBP), Associated British Foods (-2,33 Prozent auf 20,16 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,28 Prozent auf 113,60 GBP), Marks Spencer (-2,13 Prozent auf 3,81 GBP) und Pearson (-1,84 Prozent auf 11,75 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 71 723 906 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,706 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at