Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores hat sich am 07.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,10 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores 0,130 SAR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,73 Prozent auf 48,5 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores 49,9 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at