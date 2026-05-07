07.05.2026 05:49:39

Abgeordnete fordern Organspende-Reform

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Gruppe von Abgeordneten über die Fraktionen des Bundestags hinweg stellt an diesem Donnerstag Forderungen für mehr Organspenden in Deutschland vor (10 Uhr). "Paradigmenwechsel in der Organspende - Widerspruchsregelung jetzt!", ist ihre Ankündigung überschrieben. Sie fordern also eine Neuregelung, nach der jede und jeder zunächst als Organspender gelten würde - außer, man widerspricht ausdrücklich. Bislang muss man seine Spende-Bereitschaft aktiv erklären, etwa durch Eintrag in ein Register. Für eine solche Wideruchsregelung einsetzen wollen sich am Donnerstag die Abgeordneten Sabine Dittmar (SPD), Gitta Connemann (CDU), Armin Grau (Grüne) und Julia-Christina Stange (Die Linke)./bw/DP/jha

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