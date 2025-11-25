ABN AMRO Aktie
WKN DE: A0M1SD / ISIN: NL0000871150
|
25.11.2025 07:45:54
ABN Amro to cut 5,200 jobs by 2028
It wants to cut costs and optimise capital allocation to boost profitabilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ABN AMRO Holding NVApplied shs For the offer by Barclaysmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ABN AMRO Holding NVApplied shs For the offer by Barclaysmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!