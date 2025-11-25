ATX vor tieferem Start -- DAX knapp im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag etwas leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte unterdessen etwas tiefer starten. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Abschlägen starten.

Der ATX zeigt sich vorbörslich zeitweise etwas tiefer.

Die Vorgaben aus den USA sind nicht eindeutig: Am Montag setzten die New Yorker Börsen ihren Erholungskurs fort, wobei der Dow Jones Industrial gegen Ende des europäischen Handels seinen Höchststand erreichte. Anleger spekulieren zunehmend auf eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember. Gleichzeitig werden die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine kritisch verfolgt, während US-Präsident Donald Trump optimistisch bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen könnten. In diesem Zusammenhang könnten insbesondere die während des Krieges stark gestiegenen Rüstungswerte im Blickpunkt der Investoren bleiben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit knappen Verlusten erwartet.

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas schwächer.

Nach dem positiven Wochenauftakt dürfte sich der DAX am Dienstag mit einer weiteren Stabilisierung zunächst schwer tun. Die Vorgaben aus den USA sind dabei nicht eindeutig: An den New Yorker Börsen hatte es am Montag einen zweiten Erholungstag gegeben, wobei der Dow Jones Industrial seinem Höhepunkt zu Zeiten des europäischen Handelsschlusses nahe war. Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen. Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten deshalb im Fokus bleiben.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Montag in Grün.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,44 Prozent bei 46.448,76 Zählern in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem Aufschlag von 2,69 Prozent bei 22.872,01 Zählern.

Haupttreiber war die seit Freitag wieder deutlich gestiegene Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank am 10. Dezember. Zwar herrscht innerhalb des entscheidenden Offenmarktausschusses offenbar weiter Uneinigkeit, zuletzt meldete sich aber John Williams, Präsident der Fed von New York, mit der Aussage zu Wort, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Und zwar, um die Zinsen näher an einen neutralen Bereich heranzuführen, die das Wachstum weder ankurbele noch bremse. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wird am Zinsterminmarkt aktuell wieder bei 75 Prozent gesehen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche.

Weiter Thema am Aktienmarkt war, ob die Bewertungen im Technologiesegment vor dem Hintergrund des KI-Hypes aus dem Ruder gelaufen sind und die sogenannte KI-Blase zu platzen droht. Aktuell scheint die Sorge darüber aber eher etwas abzuebben, auch nachdem NVIDIA in der Vorwoche auf breiter Front starke Zahlen präsentiert hatte.

ASIEN

Asiens Börsen weisen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise marginale 0,07 Prozent auf 48.659,52 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen um 0,86 Prozent aufwärts auf 3.869,74 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng stellenweise um 0,54 Prozent zu auf 25.855,67 Einheiten.

Nach oben geht es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Dienstag. Haupttreiber bleibt die wieder stark gestiegene Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember. Zuletzt hatte Fed-Präsident John Williams aus New York geäußert, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Ins gleiche Horn stießen nun Fed-Gouverneur Christopher Waller und Fed-Präsidentin Mary Daly aus San Francisco. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung auf der Fed-Sitzung am 10. Dezember ist auf in der Zwischenzeit 85 Prozent gestiegen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche.

In Japan steht übergeordnet die Fiskalpolitik der neuen Premierministerin Sanae Takaichi im Fokus. Moody's Analytics äußert sich zurückhaltend: Die erste große politische Initiative möge zwar wie ein umfassender fiskalischer Impuls wirken, doch die Details zeichneten ein gemäßigteres Bild. Die genannte Summe von 42,8 Billionen Yen - etwa 6,7 Prozent des BIP - sei, wie bei früheren Paketen, übertrieben. Sie umfasse Garantien, Kredite und Schätzungen der Ausgaben des Privatsektors. Rechne man das heraus, verblieben 21,3 Billionen Yen für Ausgaben und Steuersenkungen. Nominell übersteige dies die Pakete der Jahre 2023 und 2024 nur leicht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX