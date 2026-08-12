AC Energy präsentierte Quartalsergebnisse

AC Energy hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 PHP je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat AC Energy mit einem Umsatz von insgesamt 11,77 Milliarden PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren, um 52,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at