Academy Sports and Outdoors gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Academy Sports and Outdoors stellte am 11.06.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 1,36 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Academy Sports and Outdoors 1,38 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,38 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at