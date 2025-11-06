Accel Entertainment A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Accel Entertainment A hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 329,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 302,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at