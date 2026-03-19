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19.03.2026 06:31:28

Access legte Quartalsergebnis vor

Access hat am 17.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 15,71 JPY gegenüber -99,490 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 5,24 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -90,530 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Access ein EPS von -143,140 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,93 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 19,22 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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