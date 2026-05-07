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Geändert am: 07.05.2026 09:23:51

ATX gewinnt -- DAX freundlich -- Asiens Börsen im Plus - Starke Gewinne in Tokio

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich auf grünem Terrain, während der deutsche Aktienmarkt etwas zulegen kann. Die Börsen in Fernost verzeichnen am Donnerstag Gewinne.

AUSTRIA

Anleger in Österreich zeigen sich am Donnerstag knapp in Grün.

Der ATX notierte zum Handelsstart 0,02 Prozent höher bei 5.968,79 Einheiten und hält sich auch weiterhin auf positiven Terrain auf.

Der Handel an der Wiener Börse spielt sich am Donnerstag mit einer freundlichen Tendenz ab. Der Nahost-Konflikt ist laut Helaba-Analysten weiterhin das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Zuletzt gab es Entspannungssignale, demnach seien die USA und Iran einer Vereinbarung für ein Kriegsende nahe. Entsprechend nahm die Risikobereitschaft am Mittwoch deutlich zu. Nun warten die Marktteilnehmer auf weitere konkrete Schritte im USA-Iran-Konflikt.

DEUTSCHLAND

In Deutschland geht es ruhig zu.

Der DAX hat den Handelstag 0,09 Prozent stärker bei 24.940,36 Zählern begonnen, kann im weiteren Verlauf jedoch etwas zulegen.

Tags zuvor war der DAX im Zuge des KI-Booms an der Wall Street und in Asien sowie den Entspannungssignalen aus Nahost zeitweise bis auf 25.152 Punkte nach oben geklettert. Im Bereich seiner Februar-Höchststände verliessen ihn jedoch zunächst die Kräfte, nachdem er die Kriegs-Scharte vom März im Kurs-Chart fast komplett ausgewetzt hatte. Der Rekord von Mitte Januar bei 25.507 Punkten bleibt jedoch im Visier.

In den USA setzten der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd derweil mit nochmals höherem Tempo fort. In Asien meldete sich Japans Nikkei 225 mit einem Kursfeuerwerk aus der Feiertagspause zurück und spielte damit sein Nachholpotenzial aus.

Hinsichtlich des Iran-Kriegs bleibt US-Präsident Trump optimistisch, und hält eine Vereinbarung mit den Mullahs in den kommenden Tagen für möglich. Die tags zuvor abgesackten Ölpreise stabilisierten sich am Morgen dennoch ein wenig.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Mittwoch zu.

Der Dow Jones Industrial konnte ein Plus von 1,24 Prozent auf 49.910,16 Punkte generieren. Der NASDAQ Composite erreichte bei 25.850,19 Punkten im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch und schloss 2,02 Prozent fester bei 25.838.94 Zählern.

Nachdem die Indizes an den Börsen in Asien und Europa am Mittwoch teils stark zugelegt hatten, liessen sich auch für die Wall Street feste Kurse beobachten.

Der Hauptimpuls kam von stark fallenden Ölpreisen, nachdem US-Präsident Donald Trump wieder einmal Hoffnungen auf eine Beilegung des Nahost-Konflikts geschürt hat. "Es wurden grosse Fortschritte auf dem Weg zu einer vollständigen und endgültigen Einigung mit Vertretern des Iran erzielt", so Trump. Zugleich teilte er mit, das "Project Freedom" kurz zu unterbrechen, bei dem es darum ging, Handelsschiffe durch die Strasse von Hormus zu schleusen. Dies hatte zuletzt wieder für Gewaltausbrüche gesorgt.

Brent-Öl verbilligte sich um über 9 Prozent, der Preis fiel zeitweise unter die 100-Dollar-Marke, auch wenn die Strasse von Hormus aktuell weiter blockiert ist. Mit den sinkenden Ölpreisen ebben Inflationssorgen ab.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag fester.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 5,73 Prozent auf 62.926,14 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,36 Prozent im Plus bei 4.175,04 Zählern.

In Hongkong klettert der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,31 Prozent auf 26.557,76 Punkte.

In Asien meldete sich Japans Nikkei 225 mit einem Kursfeuerwerk aus der Feiertagspause zurück und spielte damit sein vom KI-Boom Nachholpotenzial aus. Er stieg kurz vor dem Handelsende um 5,9 Prozent. Zudem setzen Anleger auf eine Lösung des Iran-Krieges. Südkoreas Kospi geriet dagegen nach einem neuerlichen Höchststand im Verlauf ins Stocken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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