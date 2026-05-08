Accuray präsentierte Quartalsergebnisse

Accuray lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,42 Prozent auf 104,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Accuray 113,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at