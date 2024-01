Acea: 2023 deutliches Nutzfahrzeug-Wachstum - stärkstes Plus bei Bussen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Europäischen Union sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Nutzfahrzeuge zugelassen worden als 2022. Das stärkste Wachstum gab es bei Bussen, wie der Branchenverband Acea am Freitag mitteilte. Hier legten die Verkäufe um 19,4 Prozent auf 32 593 Fahrzeuge zu. Der Lkw-Absatz stieg um 16,3 Prozent auf 346 986 Stück. Lieferwagen verzeichneten ein Plus von 14,6 Prozent auf 1,467 Millionen Fahrzeuge.

Unter den wichtigsten Märkten hatte Deutschland bei Lkws mit einem Zuwachs um fast ein Viertel die Nase vorn, gefolgt von Spanien. Bei Lieferwagen lagen Italien und Spanien mit einem Plus von jeweils mehr als einem Fünftel deutlich vor Deutschland. Bei Bussen legten die Zulassungen in Spanien und Italien um mehr als die Hälfte zu, während Deutschland ein vergleichsweise bescheidenes Wachstum von 12,5 Prozent aufwies./he/jkr/jha/