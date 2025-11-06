|
06.11.2025 12:59:35
Acer Q3 Earnings Fall, But Revenue Improves
(RTTNews) - Acer Inc. (ACID.L), the Taiwanese computer major, Thursday reported lower earnings but improved revenue for the third quarter compared to the same period last year.
Quarterly earnings decreased to NT$1.10 billion or NT$0.37 per share from NT$1.5 billion or NT$0.50 per share of last year, on higher operating expenses.
However, revenue increased 1 percent to NT$73.40 billion from NT$72.7 billion of the previous year.
Acer shares closed at 30.90 TWD, up 2.66% on the Taiwanese Stock Exchange.
