Ethereum - Japanischer Yen

547 665,16
 JPY
19 892,26
3,77 %
JPY - ETH
Geändert am: 13.11.2025 07:03:06

Märkte in Fernost mehrheitlich höher

An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse fassten am Mittwoch weiter Mut.

Der ATX hat seinen Erstkurs etwas höher markiert und legte im Handelsverlauf zu. Letztendlich verabschietete er sich 1,50 Prozent fester bei 4.931,68 Einheiten aus dem Handel.

Der österreichische Leitindex ATX verzeichnete damit in der laufenden Woche bereits seinen dritten Gewinntag in Folge. Zudem näherte sich der ATX weiter seinem Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 an. Im heurigen Börsenjahr hat der Index in Summe schon starke 33 Prozent zugelegt. Weiter im Fokus stand das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Markterholung ausgelöst hatte.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf der mit Hochtouren laufenden Berichtssaison voestalpine, Semperit, FACC, DO & CO und die Post AG mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich auch zur Wochenmitte mit Gewinnen.

Der DAX gewann zum Auftakt und blieb im Verlauf in der Gewinnzone, wo er 1,22 Prozent stärker bei 24.381,46 Punkten in den Feierabend ging.

Mit dem Sprung am Vortag über den Kursbereich von 24.000 Punkten habe sich das Chartbild wesentlich aufgehellt, stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Mehrere hartnäckige Widerstände seien überwunden worden, sodass nun der Weg bis in den Bereich von 24.500 bis 24.700 Punkten frei sei. Bei 24.771 Punkten warten dann für den DAX das Anfang Oktober erreichte Rekordhoch.

Weiter im Fokus stand das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits die Markterholung auslöste. Am Mittwochabend berät nun das US-Repräsentantenhaus. Wann genau in der Kammer des US-Parlaments über den Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Januar abgestimmt wird, ist unklar. Das Ganze könnte sich bis Donnerstag hinziehen.

Wenn auch diese Kammer des US-Parlaments dem Übergangshaushalt zustimmt, ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten nötig, damit er in Kraft tritt. "Die Märkte reagieren mit Erleichterung auf ein absehbares Ende des Shutdowns. Es wäre eine spürbare Starthilfe in die stärkste Börsenphase des Jahres, die traditionell mit dem November beginnt", erläuterte Christoph Mertens, Aktienexperte der Fürst Fugger Privatbank. "Die Statistik zeigt, dass auf einen Markt, der bis Ende Oktober zweistellig im Plus war, zwei überdurchschnittlich starke Monate folgen." Diese Bedingung sei 2025 erfüllt, so Mertens.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Mittwoch in verschiedene Richtungen.

Der Dow Jones zeigte sich höher und erreichte im Handelsverlauf bei 48.431,57 Punkten sogar ein neues Rekordhoch. Am Ende legte der US-Leitindex noch 0,68 Prozent auf 48.254,82 Punkte zu. Damit ging es auf Schlusskursbasis erstmals über 48.000 Punkte.
Der NASDAQ Composite musste unterdessen Verluste hinnehmen und ging 0,26 Prozent tiefer bei 23.406,46 Punkten in den Feierabend.

Nach der uneinheitlichen Tendenz vom Vortag zeigten sich die US-Aktienmärkte auch zur Wochenmitte auf unterschiedlichen Seiten.

Weiter im Fokus stand das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das zuletzt bereits eine Markterholung ausgelöst hatte. Am Mittwochabend berät das US-Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt. Wenn diese Kammer des US-Parlaments zustimmt, ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten nötig, damit er in Kraft tritt und der längste Stillstand in der Geschichte endet.

ASIEN

In Fernost weisen die Börsen mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 um 0,29 Prozent fester bei 51.213,75 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite ebenso aufwärts um 0,57 Prozent auf 4.022,76 Einheiten.

In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen um 0,36 Prozent auf 26.826,61 Zähler.

Wie schon an den US-Börsen zu beobachten, sprechen auch an den ostasiatischen Börsen Marktteilnehmer von einer Umschichtung aus Technologieaktien in konjunkturreagiblere Standardtitel. Hintergrund seien die allgemein als sehr hoch erachteten Bewertungen von Technologietiteln. Dass in den USA der Schutdown nun tatsächlich beendet, sorgt für keinen Impuls mehr. Wie erwartet hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus dem Haushalt zugestimmt und Präsident Trump die Vereinbarung unterzeichnet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

