action press ist offizieller Anbieter von Bildern und Videos der Hochzeit von Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro



Hamburg, 13.09.2024 – Die Fotoagentur action press freut sich, bekannt zu geben, dass sie als exklusiver internationaler Anbieter für die offiziellen Bilder und Videos der Hochzeit von Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro fungieren wird. Die Hochzeitsfeier, die bereits jetzt als das gesellschaftliche Highlight des Jahres gilt, wird durch die einzigartige Perspektive und hohe Qualität von action press weltweit verbreitet. Durch diese Partnerschaft wird action press die von der Agentur BRAVE fotografierten, einmaligen und unvergesslichen Momente dieses besonderen Ereignisses an nationale sowie internationale Fernsehstationen, Medienhäuser, Verlage und digitale Plattformen distribuieren. Die Hochzeit von Boris Becker verspricht nicht nur ein privates Event zu werden, sondern steht aufgrund der internationalen Berühmtheit des ehemaligen Tennisstars im Fokus eines globalen Publikums. „Wir sind stolz darauf, das Vertrauen von Boris Becker und seinem Management erhalten zu haben, um diese besonderen Momente festzuhalten und zu verbreiten“, erklärt Ulli Michel, Geschäftsführer von action press. „Unsere jahrzehntelange Erfahrung und unser internationales Netzwerk ermöglichen es uns, die hohe Nachfrage nach exklusiven Bildern und Videos eines solch bedeutsamen Events zu bedienen.“ action press, eine der führenden Fotoagenturen weltweit, hat sich über die Jahre hinweg als zuverlässiger Partner für Bildmaterial von bedeutenden Ereignissen etabliert. Mit einem globalen Netzwerk von Fotografen und einer starken digitalen Präsenz sorgt action press dafür, dass die Highlights der Hochzeit von Boris Becker ein weltweites Publikum erreichen werden. Die Zusammenarbeit mit der Agentur BRAVE, die dem Netzwerk von SPORTFIVE angehört, garantiert eine weltweite mediale Verbreitung der Hochzeitsfotos. action press gibt interessierten Medien und Partnern die Möglichkeit, das exklusive Material über ein Bieterverfahren zu erwerben. Dieses Verfahren ermöglicht es ausgewählten Käufern, frühzeitig, exklusiven Zugriff auf die begehrten Aufnahmen zu erhalten und diese für ihre Berichterstattung zu nutzen.

Für weitere Informationen und Bildanfragen kontaktieren Sie bitte:

action press

E-Mail: heiko.schoenborn@actionpress.de

Telefon: +49 175 3764 166

Website: www.actionpress.de

Über action press:

Die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notierte action press AG, gegründet 1970 in Hamburg, wurde im August 2020 durch einen Eigentümerwechsel vollkommen neu ausgerichtet. Im September 2021 erfolgte die Übernahme der ddp media GmbH (ebenfalls Hamburg), gefolgt von der vollständigen Übernahme von Stella Pictures AB in Stockholm im Juni 2022. Zur Gruppe gehören neben action press, ddp images und Stella auch renommierte Fotoagenturmarken wie PicturePress, Intertopics und FoodCentrale. action press verfügt über einen der größten Kataloge digitaler, in einem Unternehmen gebündelter Media-Assets weltweit. Täglich werden bis zu 80.000 Fotos von über 5.000 Fotografen und 130 Partneragenturen aus 120 Ländern nach höchsten redaktionellen Standards bearbeitet und verschlagwortet. Mit 200 Millionen Fotos ist action press eine der größten Bilddatenbanken der Welt. Das Grundkapital der action press AG beträgt 22,05 Millionen Euro. Die Aktien der action press AG werden im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der WKN A3ESE3 (ISIN DE000A3ESE35) gehandelt.

Rückfragen:

- Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03

- Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20

https://www.actionpress-ir.de



