Bilanzsaison geht weiter: ATX fährt Gewinne ein -- DAX stabil -- Asiatische Börsen zum Handelsende freundlich

Am Mittwoch zeigt sich der heimische Aktienmarkt fester, während der deutsche leitindex seitwärts tendiert. Die Aktienmärkte in Asien legten zur Wochenmitte überwiegend weiter zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Mittwoch klare Gewinne.

Der ATX stieg kurz nach Handelsbeginn um 0,23 Prozent auf 4.534,10 Punkte und baut sein Plus im Anschluss kräftig aus.

Die Erholungsbewegung seit dem Wochenauftakt geht damit weiter. Am vergangenen Freitag hatten noch enttäuschenden US-Arbeitsmarktzahlen merklich auf die Aktienkurse gedrückt.

Auf Unternehmensebene rückt am heimischen Aktienmarkt vor allem voestalpine mit einer Zahlenvorlage ins Blickfeld der Akteure. Das Unternehmen kämpft weiter mit einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann zur Wochenmitte seine anfänglichen Gewinne nicht halten.

Der DAX startete bei 23.972,03 Punkten um 0,53 Prozent höher in den neuen Handelstag. Anschließend bewegte er sich im vorübergehend sogar bis auf wenige Punkte an die runde Marke von 24.000 Punkten heran, doch weiteren Verlauf fällt er nun an die Nulllinie zurück.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch seinen von neuen Ukraine-Hoffnungen getragenen Anfangsschwung nicht halten können. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider meldete, erwägt Russland Optionen für ein Zugeständnis an US-Präsident Donald Trump, das einen Waffenstillstand mit der Ukraine beinhalten könnte. Damit sollten die von Trump angedrohten Sanktionen abgewendet werden, auch wenn Russland weiterhin entschlossen sei, den Krieg fortzusetzen, hieß es. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge zu Gesprächen mit der russischen Führung in Moskau gelandet.

Ansonsten richtet sich das Anlegerinteresse unverändert auf die Unternehmenszahlen und -ausblicke, deren Bilanz am Mittwoch uneinheitlich ausfällt.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten ihre Erholung am Dienstag nicht fortsetzen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem leichten Abschlag von 0,14 Prozent bei 44.111,74 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab daneben 0,65 Prozent auf 20.916,55 Zähler nach.

Die US-Börsen haben sich am Dienstag mit einer Fortsetzung ihres jüngstes Erholungskurses schwer getan. Im Dienstleistungssektor hatte sich die Stimmung im Juli unerwartet eingetrübt. Dies schien die Indizes nach Veröffentlichung der Daten etwas auszubremsen.

Im Hinblick auf die Geldpolitik der US-Notenbank würden die ohnehin schon ausgeprägten Erwartungen an eine Lockerung im September und im weiteren Jahresverlauf wohl nochmals verstärkt, hieß es von Helaba mit Blick auf die Daten aus dem Service-Sektor. Die Zinssenkungsfantasie brachte den Kursen keinen Auftrieb, weil sich Anleger auf die nachlassende Konjunktur fokussierten. Die konjunkturellen Sorgenfalten würden größer, so Helaba weiter.

Zudem schwang US-Präsident Donald Trump weiter die Zoll-Keule. Die USA stehen nach seinen Aussage "sehr kurz" vor einem Handelsabkommen mit China. Andere Handelspartner erhielten jedoch Warnschüsse vom Präsidenten. Trump sagte, wenn die EU ihre Investitionszusagen nicht einhalte, werde der Block mit Zöllen von 35 Prozent konfrontiert, statt der 15 Prozent, die in einem Abkommen letzten Monat angekündigt wurden. Gleichzeitig teilte er mit, dass er wohl in der nächsten Woche US-Zölle auf Halbleiter- und Pharma-Importe ankündigen wird.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost verbuchten am Mittwoch Gewinne.

In Tokio stieg der Nikkei 225 bis zum Handelsende um 0,61 Prozent auf 40.794,86 Punkte. Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite um 0,45 Prozent höher bei 3.634 Zählern aus der Sitzung.

In Hongkong gewann der Hang Seng letztlich minimale 0,03 Prozent auf 24.910,63 Indexpunkte.

Zumeist moderate Aufschläge überwogen am Mittwoch im Handel an den Börsen in Asien. Sie trotzten damit etwas leichteren Vorgaben der Wall Street, wo neue Zolldrohungen und ein schwach ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex am Dienstag für Verkäufe gesorgt hatten.

In der Breite stützte die Erwartung weiter, dass in den USA im September eine Zinssenkung anstehen dürfte, nachdem der Arbeitsmarktbericht für Juli zuletzt unerwartet schwach ausgefallen war, begleitet von starken Abwärtsrevisionen der Daten aus den beiden Monaten zuvor.

Zunächst lediglich für Gesprächsstoff sorgte die Drohung von US-Präsident Donald Trump in einem CNBC-Interview, demnächst teils horrende Zölle von bis zu 250 Prozent auf die Importe von Pharmazeutika und Halbleiter erheben zu wollen. Dazu wiederholte er die Drohung, den Importzoll auf indische Produkte auf über 25 Prozent weiter zu erhöhen, sollte das Land weiter russisches Öl kaufen.

