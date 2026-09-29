Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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29.09.2026 19:46:52
Activist Ancora Comes Back With Bigger Bid For H.B. Fuller Unit
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Nachrichten zu H. B. Fuller Co.
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22.09.26
|Ausblick: H B Fuller stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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23.06.26
|Ausblick: H B Fuller öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Comes S.A.
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|Bid Corporation Limited
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|-1,39%
|H. B. Fuller Co.
|43,40
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