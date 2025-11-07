Acxiom präsentierte Quartalsergebnisse

Acxiom hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 199,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at