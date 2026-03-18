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A&D Aktie

A&D für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005

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18.03.2026 01:00:09

Ad for AI editing app which said it could 'remove anything' banned

The UK regulator said the ad condoned "digitally altering and exposing women's bodies without their consent."Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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