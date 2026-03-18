A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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18.03.2026 01:00:09
Ad for AI editing app which said it could 'remove anything' banned
The UK regulator said the ad condoned "digitally altering and exposing women's bodies without their consent."Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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