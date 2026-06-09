WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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09.06.2026 06:00:15
ITV set for World Cup ad record as AI groups pile in
Spending by US tech companies and major expansion of 2026 tournament lift revenues at struggling UK broadcasterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|A&D Co Ltd
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|-3,91%
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