Adamas One: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Adamas One veröffentlichte am 26.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Adamas One ein Ergebnis je Aktie von -0,230 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen USD – eine Minderung von 90,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at