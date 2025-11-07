Adaptive Biotechnologies präsentierte Quartalsergebnisse

Adaptive Biotechnologies äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,220 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Adaptive Biotechnologies 94,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 102,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at