|
16.12.2025 18:32:00
Addtech AB Restates Business Area Reporting Following Organizational Changes
(RTTNews) - Addtech AB (ADDT_B.ST) on Tuesday announced adjustments to its business area reporting following a new organizational structure that took effect on October 1, 2025.
The Group is now divided into six business areas, which is a move designed to strengthen our company clusters and tap into growth opportunities, both organically and through acquisitions.
To keep things comparable, Addtech has revised its figures for all quarters.
The first interim report reflecting this new structure is set to be released on February 5, 2026.
ADDT_B.ST closed Tuesday's trading at SEK 332.20, down SEK 3.80 or 1.13 percent on the Nasdaq Stockholm.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger letztlich zurückhaltend -- DAX schließt auf rotem Terrain -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägten Verluste das Bild. Die Wall Street schloss mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost dominierten die Bären das Börsengeschehen.