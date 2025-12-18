Moody's Aktie

Moody's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915246 / ISIN: US6153691059

Bankrott 18.12.2025 06:30:00

Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Der Zahlungsausfall eines Landes liegt mit Russland noch gar nicht lange zurück. Weltmeister der meisten Staatsbankrotte ist aber ein ganz anderes Land. Welches Land darf sich dieses zweifelhaften Titels rühmen?

Erklärt ein Land seine Zahlungsunfähigkeit, bezeichnet man das als "Staatsbankrott". In der Geschichte gab es bereits einige Staatsbankrotte - das finanzen.net Top-Ranking zeigt die Länder mit den meisten Staatspleiten bisher. Stand des Rankings ist der 31.07.2024.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

