Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister

Der Zahlungsausfall eines Landes liegt mit Russland noch gar nicht lange zurück. Weltmeister der meisten Staatsbankrotte ist aber ein ganz anderes Land. Welches Land darf sich dieses zweifelhaften Titels rühmen?

Erklärt ein Land seine Zahlungsunfähigkeit, bezeichnet man das als "Staatsbankrott". In der Geschichte gab es bereits einige Staatsbankrotte - das finanzen.net Top-Ranking zeigt die Länder mit den meisten Staatspleiten bisher. Stand des Rankings ist der 31.07.2024.

Redaktion finanzen.at