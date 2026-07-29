Apache Aktie
WKN: 857530 / ISIN: US0374111054
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29.07.2026 10:24:00
Admin-Sicherheitslücke bedroht Apache Airflow mit FAB-Authentifizierung
Stimmen die Voraussetzungen, können Angreifer Apache Airflow attackieren und als Admin Systemeinstellungen verbiegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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