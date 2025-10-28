28.10.2025 17:34:40

ADP: US-Privatsektor schafft in 4 Wochen per 11. Oktober im Schnitt 14.250 Stellen

Von Nicholas G. Miller

DOW JONES--Die US-Privatwirtschaft hat in den vier Wochen zum 11. Oktober durchschnittlich 14.250 neue Stellen geschaffen. Das teilte der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) am Dienstag mit und erklärte, mit dieser Veröffentlichung einen Blick auf die Veränderungen in der Beschäftigung im Privatsektor zu einer Zeit zu werfen, in der der Shutdown der US-Bundesbehörden zu Verzögerungen bei anderen Arbeitsplatzindikatoren führt. Diese vorläufigen Schätzungen sollen vierwöchige gleitende Durchschnitte der jüngsten Veränderungen der Gesamtbeschäftigung in der Privatwirtschaft liefern. Der nächste Bericht dieser Art folgt am 11. November.

Den Monatsbericht will ADP unabhängig davon weiter veröffentlichen. Dieser basiert auf den anonymisierten wöchentlichen Lohndaten von mehr als 26 Millionen Beschäftigten des privaten Sektors in den USA. Der Monatsbericht für Oktober steht am 5. November an. Die ADP-Daten beinhalten nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 12:35 ET (16:35 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stabil -- DAX schließt wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt und das deutsche Börsenbarometer kamen am Dienstag kaum vom Fleck. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen