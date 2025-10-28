ADP: US-Privatsektor schafft in 4 Wochen per 11. Oktober im Schnitt 14.250 Stellen

Von Nicholas G. Miller

DOW JONES--Die US-Privatwirtschaft hat in den vier Wochen zum 11. Oktober durchschnittlich 14.250 neue Stellen geschaffen. Das teilte der Arbeitsmarkt -Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) am Dienstag mit und erklärte, mit dieser Veröffentlichung einen Blick auf die Veränderungen in der Beschäftigung im Privatsektor zu einer Zeit zu werfen, in der der Shutdown der US-Bundesbehörden zu Verzögerungen bei anderen Arbeitsplatzindikatoren führt. Diese vorläufigen Schätzungen sollen vierwöchige gleitende Durchschnitte der jüngsten Veränderungen der Gesamtbeschäftigung in der Privatwirtschaft liefern. Der nächste Bericht dieser Art folgt am 11. November.

Den Monatsbericht will ADP unabhängig davon weiter veröffentlichen. Dieser basiert auf den anonymisierten wöchentlichen Lohndaten von mehr als 26 Millionen Beschäftigten des privaten Sektors in den USA. Der Monatsbericht für Oktober steht am 5. November an. Die ADP-Daten beinhalten nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

