Ethereum - Japanischer Yen

573 224,59
 JPY
-29 851,97
-4,95 %
JPY - ETH
Geändert am: 03.11.2025 08:43:46

ATX und DAX vor freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost ziehen an

Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt werden am ersten Handelstag im November freundlich erwartet. An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften zum Wochenstart zaghaft zugreifen.

Der ATX wird mit einem kleinen Plus erwartet.

Die Wiener Börse wird zum Start in den November einen Tick höher erwartet. Vom Umfeld sind derweil weinig Impulse zu erwarten. Die Erdölpreise bewegen sich am Morgen kaum. Die Gruppe Opec+ hat einer Erhöhung der Ölproduktion im nächsten Monat zugestimmt. Weitere Produktionssteigerungen sollen jedoch in den ersten drei Monaten 2026 ausgesetzt werden. Der Markt hat eine moderate Produktionssteigerung für Dezember weitgehend eingepreist. In den USA hält der Regierungsstillstand weiter an, für den Aktienmarkt hatte dies in der Vergangenheit allenfalls geringen Einfluss. In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität indes im Oktober verlangsamt. Die Berichtssaison pausiert zum Wochenstart, nimmt aber schnell Fahrt auf. Aus dem Euro-Stoxx-600 legt rund ein Sechstel der Unternehmen in dieser Woche Geschäftszahlen vor, aus dem DAX sind es 14 Unternehmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Kursgewinnen in den November starten.

Der DAX hält sich vorbörslich auf positivem Terrain.

Auf eine schwache Vorwoche am deutschen Aktienmarkt dürfte am Montag eine Stabilisierung der Kurse folgen. Damit würde der DAX wieder über die Marke von 24.000 Punkten zurückkehren, unter die er am Freitag gerutscht war. Der Börsenexperte Christoph Geyer schrieb in einem Marktkommentar von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der DAX könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der 'Zoll-Front' gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der DAX die nächste große runde Zahl von 25.000 Punkten rasch erreichen.

Auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners verweist darauf, dass der November in den vergangenen Jahren in Schnitt ein guter Börsenmonat gewesen sei. "Unterdessen geht der US-Government-Shutdown in seinen 2. Monat", gibt der Experte aber auch zu bedenken. An den Börsen sei der Shutdown zuletzt mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Anleger sollten sich des Shutdowns aber weiterhin bewusst sein. Und: je länger er andauere, desto größer seien die wirtschaftlichen Einbußen für die USA am Ende.

WALL STREET

Den US-Börsen gelang vor dem Wochenende ein leichter Zuwachs.

Der Dow Jones erzielte lediglich ein Mini-Plus und legte um 0,13 Prozent auf 47.584,33 Punkte zu.
Etwas deutlicher ging es mit dem Techwerteindex NASDAQ Composite nach oben und kletterte um 0,66 Prozent auf 23.736,71 Zähler.

Die Techgiganten Amazon und Apple haben mit ihren Quartalsberichten und Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung die Stimmung am US-Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufgehellt. Im Handelsverlauf kehrte jedoch angesichts der dicht unter ihren Rekordhochs tendierenden Indizes die Vorsicht zurück. Die Gewinne bröckelten ab. Vor dem Wochenende gehen viele Anleger lieber auf Nummer sicher.

ASIEN

An den Börsen in Fernost werden zum Start in die neue Woche Zuwächse verbucht.

Der Nikkei 225 präsentierte sich am Freitag zuletzt mit Zuschlägen von 2,12 Prozent auf 52.411,34 Zählern und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Am heutigen Montag ruht der Handel dort wegen des Feiertages "Tag der Kultur".

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite schlussendlich 0,55 Prozent auf 3.976,52 Einheiten.

In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen um 1 Prozent an auf 26.165,37 Punkte.

An den Börsen in Asien bleibt die Grundstimmung auch zum Start in die neue Woche freundlich. Zwar ist die Börse in Tokio nach dem jüngsten Höhenflug am Montag noch geschlossen. Dafür setzt der Markt in Korea seine Rekordjagd nach starken Exportdaten fort. Die südkoreanischen Exporte dürften auch im kommenden Jahr trotz einer erwarteten Verlangsamung der US-Nachfrage wachsen, urteilt die leitende ING-Volkswirtin Min Joo Kang. Das Abkommen zwischen den USA und Südkorea der vergangenen Woche über die Senkung von Zöllen dürfte den Druck auf die koreanischen Autoexporte lindern, meint sie. Nachlassende Handelsspannungen zwischen den USA und China könnten sich ebenfalls positiv auswirken. Kang zeige sich optimistisch, dass die großen koreanischen Chiphersteller ihre Auftragsbücher für 2026 bereits gefüllt hätten und die koreanischen Schiffbauer in den vergangenen Jahren rege Aufträge erhalten hätten. ING hebt ihre Prognose für das BIP-Wachstum Südkoreas für 2026 von 1,8 Prozent auf 2,0 Prozent an und verweist dabei auf einen optimistischeren Ausblick für Exporte und Binnennachfrage.

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 (September: 51,2) Punkte. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Börse aktuell - Live Ticker

