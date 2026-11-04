ADT Corporation Aktie
WKN DE: A1J4DC / ISIN: US00101J1060
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04.11.2026 05:16:20
ADT: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, ADT (NYSE:ADT) discussed its definitive agreement to be acquired by private equity firm Thrive Holdings for $10 per share in cash. The deal, which was announced on Oct. 29, values the business at $7.6 billion in equity and gives shareholders a clear exit price if regulators and investors approve the buyout.
Three takeaways from management's comments explain what matters most for shareholders.
The buyout offer provides an immediate cash premium to recent trading levels while the ADT's Board of Directors explores alternative offers through Nov. 28. Management expects the acquisition to close in the first quarter of 2027.
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