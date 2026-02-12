Advanced Energy Industries legte Quartalsergebnis vor

Advanced Energy Industries hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Advanced Energy Industries ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet.

Advanced Energy Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 489,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 415,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,80 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at