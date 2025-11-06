Advanced Info Service: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Advanced Info Service hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,68 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Advanced Info Service 1,50 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at