Advanced Info Service PCL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Info Service PCL ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Advanced Info Service PCL die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,05 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,96 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 54,36 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,21 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at