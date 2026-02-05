Advanced Micro Devices informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Advanced Micro Devices hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 1,28 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Advanced Micro Devices 0,410 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Advanced Micro Devices im vergangenen Quartal 14,32 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Advanced Micro Devices 10,71 Milliarden CAD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,70 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Advanced Micro Devices ein EPS von 1,37 CAD je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 48,40 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 35,32 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at