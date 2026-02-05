Advanced Oxygen Technologies legte Quartalsergebnis vor

Advanced Oxygen Technologies hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at