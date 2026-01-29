Advantest präsentierte Quartalsergebnisse

Advantest hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 108,41 JPY gegenüber 70,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 273,80 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at