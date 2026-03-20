ATX in Grün -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag

Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit Aufschlägen.

Der ATX notierte im frühen Handel zeitweise 0,91 Prozent fester bei 5.311,13 Punkten und kann auch im weiteren Verlauf seine Gewinne ausbauen.

Am Wiener Aktienmarkt hat es vor dem Wochenende noch einmal eine Erholungsbewegung gegeben. Das europäische Umfeld drehte im Vormittagsverlauf ins Minus. Geprägt wird das Marktgeschehen weiterhin von Schlagzeilen zum Irankrieg. Zwar machten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet. Andererseits erwägen die USA einem Bericht des US-Nachrichtenportals "Axios" zufolge eine Besetzung oder Blockade der Golf-Insel Kharg, auf der sich wichtige Ölanlagen des Irans befinden.

Etwas Gegenwind für die Aktienkurse kam am Freitagvormittag daher von wieder steigenden Ölpreisen. Zuletzt notierte der Brent-Preis bei 111 US-Dollar. Er bewegte sich damit wieder etwas in Richtung der Kursspitze von über 119 Dollar vom Donnerstag.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel unentschlossen.

Der DAX eröffnete den Handel 1,07 Prozent fester bei 23.083,89 Punkten, wechselte im Anschluss häufiger das Vorzeichen. Aktuell tendiert er aufwärts.

Der DAX fängt sich nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit April 2025 am Freitag wieder etwas. Tags zuvor war er zeitweise bis auf 22.759 Punkte abgetaucht, nachdem der Ölpreise von einer weiteren Eskalation in Nahost kräftig angetrieben wurde. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete mit gut 119 Dollar fast wieder so viel wie am 9. März, als mit fast 120 Dollar der höchste Stand seit 2022 erreicht worden war. Entsprechend loderten Konjunktur- und Inflationssorgen wieder bedrohlich auf.

Inzwischen hat sich die Lage am Energiemarkt aber wieder merklich entspannt. Ein Barrel Brent kostet mit 107 Dollar deutlich weniger als zeitweise am Donnerstag. "Die Anleger treten wieder einen Schritt von der Klippe zurück", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. "Der Ölpreis steuert aber weiter das Marktgeschehen." Zur Entspannung hätten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beigetragen. Sie hätten Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet gemacht.

WALL STREET

Die US-Börsen reduzierten ihre teils deutlichen Verluste bis zum Handelsende.

Der Dow Jones eröffnete tiefer, rutschte dann zuerst weiter ab. Im späten Handel konnte er kurz auf grünes Terrain springen. Zur Schlussglocke stand dann jedoch wieder ein Abschlag von 0,44 Prozent auf 46.021,43 Punkte an der Tafel.

Der NASDAQ Composite knickte zunächst regelrecht ein, bis er seine Verluste letztlich auf -0,28 Prozent bei 22.090,69 Zählern eingrenzte.

Die Ölpreise haben am Donnerstag die Richtung an der Wall Street vorgegeben. Der weiter eskalierende Krieg im Nahen Osten und die anhaltenden Angriffe auf Energie-Infrastruktur hatten den Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent zunächst bis auf knapp 119 Dollar nach oben getrieben. Doch mit Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent gaben die Ölpreise ihre Gewinne wieder ab und drehten leicht ins Minus. Bessent hatte erklärt, die USA könnten die Sanktionen gegen iranisches Öl auf See aufheben und mehr Öl aus ihren strategischen Reserven freigeben, um die Preise zu dämpfen.

Bereits zur Wochenmitte hatten überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach Zinssenkungen ohne Fortschritte bei der Bekämpfung der Teuerung ausbleiben könnten, kräftig auf die Stimmung gedrückt. In Europa notierten die wichtigsten Indizes zuletzt tief im Minus.

Die Stimmung werde von Risikoscheu dominiert, kommentierte Mathieu Racheter, Leiter der Aktienstrategie bei der Schweizer Privatbank Julius Bär. Die Märkte hätten weiterhin eine brisante Mischung aus geopolitischen Entwicklungen und Signalen der Zentralbanken zu verdauen, und "die erneute Eskalation im Nahen Osten lässt die Stagflationsängste wieder aufleben, gerade als sich die Anleger bis März allmählich mit der Inflationsentwicklung abgefunden hatten".

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag mit Abschlägen.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 am Donnerstag letztlich 3,38 Prozent tiefer bei 53.372,53 Zählern. Am Freitag wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland präsentierte sich der Shanghai Composite schlussendlich 1,24 Prozent tiefer bei 3.957,05 Indexpunkten.

In Hongkong beendete der Hang Seng den Handel 0,88 Prozent im Minus bei 25.277,32 Punkten.

Nach den starken Kursverlusten am Donnerstag ging es am Freitag an den Börsen in Ostasien weiter nach unten gegangen, wenn auch nicht mehr so dynamisch. In Tokio pausierte der Handel anlässlich des Feiertags zum Frühlingsanfang. Zumindest zu etwas Beruhigung trug bei, dass die Ölpreise von den jüngsten Hochs wieder etwas zurückkamen, zuletzt kostete Brent-Öl 108,30 Dollar.

Die Sorgen über die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Energiepreise und die Weltwirtschaft waren weiter das bestimmende Thema. Die Notenbanksitzungen der Vortage brachten wenig überraschend zutage, dass der Energiepreisschock als Folge des Kriegs im Iran eine Gefahr für die Inflation darstellt, die einerseits schwer quantifizierbar ist, aber früher oder später Gegenmaßnahmen in Form einer strafferen Geldpolitik erfordert, vornehmlich in Gestalt höherer Zinsen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX