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09.04.2026 06:31:29
Aehr Test System legte Quartalsergebnis vor
Aehr Test System ließ sich am 07.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aehr Test System die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,69 Prozent auf 10,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,3 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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