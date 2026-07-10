Asiens Börsen mit positiven Vorzeichen

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt leitete am Donnerstag eine Gegenbewegung ein.

Der ATX ist mit einem Plus in den Handel gestartet und zeigte sich auch im Verlauf mit Gewinnen. Schlussendlich notierte er 1,26 Prozent höher bei 6.456,83 Punkten.

Aufmerksam verfolgt werden an den Börsen weiter alle Entwicklungen rund um den Iran-Konflikt. Die Signale bleiben zwiespältig, wie bereits vor der inzwischen von US-Präsident Donald Trump für beendet erklärten Waffenruhe. Denn einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits will der Iran laut Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel höher.

Der DAX ist mit einem Aufschlag und über der 25.000-Punkte-Marke in den Handel eingestiegen und verteidigte die Gewinnzone nach einem Ausflug an die Nulllinie weiter. Am frühen Nachmittag konnte er die Marke von 25.000-Punkten wieder übersteigen. Letztlich stieg er um 0,89 Prozent auf 25.118,27 Zähler.

Nach kräftigen Verlusten in den vergangenen zwei Handelstagen hat sich der DAX am Donnerstag erholt. Frühe Erholungsgewinne bröckelten jedoch rasch ab. Ab dem Nachmittag stand für den deutschen Leitindex dann jedoch ein Plus zu Buche.

Neben Verlusten aufgrund einer eingetrübten Stimmung für KI-Werte, die sich besonders in Asien bemerkbar gemacht hatte, trübte am Vortag zusätzlich die erneute Eskalation im Nahen Osten die Börsenlaune. Sie schürte einmal mehr Sorgen vor steigenden Ölpreisen und damit vor Inflationsdruck und einer Belastung der Konjunktur.

"Monatelang entwickelte sich der Iran-Konflikt in eine Richtung, die auf ein diplomatisches Endspiel hindeutete. Die Ereignisse der letzten Tage gehen allerdings in die falsche Richtung", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank die jüngsten Entwicklungen.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Donnerstag nach oben.

Der Dow Jones Industrial hat den Handel tiefer begonnen, drehte anschließend jedoch moderat ins Plus. Letztlich verabschiedete er sich XX Prozent fester bei XX Punkten aus der Sitzung.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg bereits zur Startglocke und legte im Verlauf kräftig zu. Am Ende stand ein Plus von XX Prozent auf XX Zähler an der Kurstafel.

Trotz zunehmenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran zeigten sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag höher.

Nach den massiven Luftangriffen des US-Militärs wächst im Iran die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg. Die USA bombardierten nach eigenen Angaben rund 90 militärische Ziele. Es war die zweite Nacht in Folge, in der es Angriffe gab. Die Revolutionsgarden, Irans einflussreiche Militärorganisation, reagierten erneut mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte in den beiden mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain.

Allerdings erklärte US-Präsident Donald Trump nach seiner Rückkehr vom Nato-Gipfel, der Iran habe Kontakt aufgenommen und wolle "unbedingt ein Abkommen schliessen". Der Iran hat sich jedoch noch nicht zu neuen Gesprächen geäussert.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag mit positiven Tendenzen.

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um kräftige 1,44 Prozent auf 68.717,62 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,76 Prozent bei 4.067,07 Punkten.

Gewinne wurden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 1,86 Prozent auf 24.476,69 Indexpunkte aufwärts geht.

Vor dem Wochenende zeigen sich die asiatischen Börsen am Freitag robust - trotz der erneut eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Dass die Märkte die geopolitischen Risiken weitgehend ausblenden, dürfte auch daran liegen, dass beide Seiten ihre diplomatischen Gespräche fortsetzen. Zudem legen die Ölpreise bislang nur moderat zu.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX