Aeluma legte Quartalsergebnis vor

Aeluma hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 1,3 Millionen USD, gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at