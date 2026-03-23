Asiens Börsen geben nach

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Freitag eine Spur tiefer.

Dabei notierte der ATX im frühen Handel noch fester, konnte seine Gewinne aber im weiteren Verlauf nicht halten. Am Nachmittag rutschte das Börsenbarometer weit unter die Nulllinie. Dort verabschiedete sich der Leitindex mit einem Minus von 1,30 Prozent bei 5.194,82 Punkten.

Geprägt wurde das Marktgeschehen weiterhin von Schlagzeilen zum Irankrieg. Zwar machten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet. Andererseits erwägen die USA einem Bericht des US-Nachrichtenportals "Axios" zufolge eine Besetzung oder Blockade der Golf-Insel Kharg, auf der sich wichtige Ölanlagen des Irans befinden.

Etwas Gegenwind für die Aktienkurse kam am Freitagvormittag daher von wieder steigenden Ölpreisen. Zuletzt notierte Öl der Marke Brent weiter über 105 US-Dollar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt begab sich im Freitagshandel einmal mehr auf Richtungssuche.

So nahm der DAX den Handel zunächst fester auf, wechselte im Anschluss jedoch häufiger das Vorzeichen. Am Nachmittag rutschte das Börsenbarometer deutlich ab. Letztlich ging er mit Verlusten von 2,01 Prozent bei 22.380,19 Punkten in den Feierabend.

Nach einem positiven Auftakt geriet der deutsche Aktienmarkt am Freitag im Handelsverlauf ins Stottern und rutschte mehrmals in die Minuszone. Zunächst stützten vage Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Iran-Krieges. Dann sorgten jedoch wieder deutlich steigende Ölpreise und später eine schwächere Eröffnung an der Wall Street für erneute Belastung. Die Kursschwankungen brachten Händler auch mit dem sogenannten großen Verfalltag in Verbindung. An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag deutlich schwächer.

Der Dow Jones beendete die Sitzung nahe am Tagestief und verlor letztlich 0,96 Prozent Prozent auf 45.577,47 Punkte. Er markierte damit den tiefsten Stand seit Oktober.

Der NASDAQ Composite rutschte noch stärker ab und fiel schlussendlich um 2,01 Prozent auf 21.647,61 Zähler.

Die Wall Street hatte ihre Abschläge am Freitag im Verlauf ausgebaut. Wieder gestiegene Erdölpreise belasteten die US-Börsen. Der hohe Ölpreis schürte einerseits Inflations- und andererseits Wachstumsängste. Dieses Stagflationsumfeld lieferte kaum Kaufargumente für Aktien. In den vergangenen Tagen hatten die wichtigsten Notenbanken weltweit die Inflationsgefahren thematisiert - bedingt durch den Ölpreisschock.

Eine Deeskalation des Irankrieges war weiter nicht in Sicht. Das US-Verteidigungsministerium entsendete drei weitere Kriegsschiffe und Tausende zusätzliche Marine-Infanteristen in den Nahen Osten. Aus dem Iran kamen derweil neue Drohungen.

Zudem wurde die Ölraffinerie Mina Al-Ahmadi in Kuwait Ziel eines Drohenangriffs, worauf einige Teile der Raffinerie ihren Betrieb einstellen mussten. Die Ölpreise drehten mit den Schlagzeilen ins Plus, obwohl die USA erwogen, weitere Teile ihrer strategischen Ölreserven freizugeben. Auch über die Lockerung von Sanktionen auf iranisches Öl , das sich schon in Tankschiffen auf See befindet, wurde nachgedacht. Der Preis für das Fass Brentöl zog zeitweise auf über 112 US-Dollar an - ein Aufschlag von 8,8 Prozent auf Wochensicht.

Auf ihrer Suche nach Sicherheit griffen Anleger zum Dollar, der überdies gestützt wurde von geschwundenen Zinssenkungserwartungen und gestiegenen Marktzinsen. Die US-Notenbank hatte deutlich gemacht, dass Zinssenkungen vorerst vom Tisch seien. Denn der Krieg im Nahen Osten und der steigende Ölpreis dürften die Inflation nach oben treiben.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag mit Abschlägen.

In Tokio zeigt sich der Nikkei 225 am Montag zeitweise 3,59 Prozent tiefer bei 51.454,66 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite derweil 3,31 Prozent tiefer bei 3.826,08 Indexpunkten.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 3,74 Prozent im Minus bei 24.331,73 Punkten.

Die internationalen Finanzmärkte stehen weiter im Banne des Iran-Krieges. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran ein Ultimatum gesetzt und mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, falls das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Strasse von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen würde. Iran wiederum hat Vergeltung angekündigt, falls dies geschehen sollte und mit der vollständigen Schliessung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge gedroht. Entsprechend bleibt auch der Ölpreis auf seinem erhöhten Niveau.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX