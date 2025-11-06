AES stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AES lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,35 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AES 3,29 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at