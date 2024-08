AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von mehr als CHF 450 Millionen



30.07.2024

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 30. Juli 2024 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz von mehr als CHF 450 Millionen AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) setzt ihre positive Entwicklung fort und rechnet im ersten Halbjahr 2024 mit einem Umsatz von über CHF 450 Millionen, deutlich mehr als im Vorjahr (CHF 428 Millionen). Das konsolidierte EBITDA dürfte um mehr als 25% steigen und zwischen CHF 40 und 45 Millionen betragen. Beide operativen Geschäftsbereiche, Swiss Medical Network und MRH Schweiz AG (ex-Victoria Jungfrau), haben zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Swiss Medical Network erzielte einem Nettoumsatz von über CHF 350 Millionen gegenüber CHF 334 Millionen im Vorjahr, insbesondere dank der Rückkehr zum Normalbetrieb in der Clinique de Genolier nach Abschluss der Bauarbeiten für den Genolier Innovation Hub, der am 27. September 2024 eingeweiht wird. Gleichzeitig dürfte die Umsetzung verschiedener Kostenoptimierungsmassnahmen mit CHF 6 Millionen zur Margenverbesserung beitragen. Die MRH Switzerland AG setzte ihr Wachstum mit einem Umsatz von fast CHF 100 Millionen gegenüber CHF 88 Millionen im Vorjahr fort, wobei die Hotels in Davos und Interlaken ein zweistelliges, über dem Branchendurchschnitt liegendes Wachstum erzielten. AEVIS wird den vollständigen Halbjahresbericht 2024 am 19. September 2024 veröffentlichen. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Michel Keusch, CFO, mkeusch@aevis.com, +41 79 693 31 07 AEVIS VICTORIA SA – Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG (ehemals Victoria-Jungfrau AG), einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital‐ und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better‐aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

