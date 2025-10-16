Ethereum - Japanischer Yen

605 630,14
 JPY
4 205,95
0,70 %
JPY - ETH
Geändert am: 16.10.2025 09:21:22

Bilanzen im Blick: ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen am Donnerstagmorgen uneins

Der heimische sowie der deutsche Leitindex weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus. An den Börsen in Fernost geht es unterdessen in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Der ATX notierte im frühen Handel 0,04 Prozent über dem Vortagesniveau bei 4.67,46 Stellen und sackt anschließend in die Verlustzone ab.

Mit wenig veränderten Kursen an den Börsen ging es am Donnerstagmorgen in den Handel. Nach dem weiteren Renditerückgang zur Wochenmitte tut sich bei den Renditen nur wenig. Am Devisenmarkt kann der Euro die jüngsten Erholungsgewinne nahezu verteidigen. "Der DAX bleibt hin- und hergerissen zwischen der Zinssenkungsfantasie in den USA und dem Handelsstreit", so ein Marktteilnehmer. Damit setze sich zunächst eine abwartende Haltung durch. Impulse könnte einmal mehr die Berichtssaison liefern. Hier stehen zunächst die Geschäftszahlen von ABB im Blick, daneben gibt Nestlé Umsatzzahlen bekannt. Für den Technologiebereich wird auf die Geschäftszahlen von TSMC geschaut. Am Nachmittag steht der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia auf der Agenda, der so genannte Philly-Fed.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Donnerstagmorgen zurück.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,03 Prozent minimal fester bei 24.188,15 Indexpunkten und dreht anschließend ins Minus.

Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag fort. Ohne größere Impulse wird der Leitindex Dax etwas niedriger erwartet. An der Wall Street und der Nasdaq-Börse hatten die Notierungen nach dem Handelsschluss in Europa leicht nachgegeben, das dürfte der Dax zum Handelsbeginn nachvollziehen.

Der Blick der Anleger richtet sich nun verstärkt auf die Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am deutschen Markt lässt sich am Donnerstag unter anderem der Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz) in die Bücher schauen

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch nur durchwachsen.

Zwar hatte der Dow Jones die Sitzung freundlich eröffnet, im weiteren Verlauf drehte er jedoch leicht ins Minus. Letztlich ging er mit einem minimalen Verlust von 0,04 Prozent bei 46.253,31 Punkten in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite war deutlich stärker gestartet und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Schlussendlich beendete er den Mittwochshandel 0,66 Prozent stärker bei 22.670,08 Zählern.

In der Berichtssaison konnten Banken erneut überzeugen. Börsianer begründeten die Zuversicht der Anleger außerdem mit der Aussicht auf sinkende Zinsen, wodurch Investitionen sowie Kredite verbilligt und damit die Konjunktur angekurbelt werden kann.

Der Präsident der Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte Beobachtern zufolge schon am Vortag Hinweise auf eine weitere Zinssenkung geliefert, indem er auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwies. Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu begründen sei, sagte Powell laut Redetext in Philadelphia. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Japan setzt der Leitindex Nikkei 225 die Erholung vom Vortag fort und legt 1,27 Prozent auf 48.277,74 Indexpunkte zu.

Währenddessen kommt der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland am Donnerstagmorgen kaum vom Fleck und bewegt sich um 0,15 Prozent marginal tiefer bei 3.906,24 Stellen.

Unterdessen geht es in Hongkong abwärts: Der Hang Seng fällt um 0,47 Prozent auf 25.791,01 Einheiten zurück.

Überwiegend mit Aufschlägen präsentieren sich die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag im Verlauf. Stützend wirken Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Danach laufen die Verhandlungen zwischen China und den USA in der Zwischenzeit wieder nach Plan. Daneben stützt die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank, auch hat Fed-Chairman Jerome Powell ein baldiges Ende der Schrumpfung der Fed-Bilanz in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
16.10.25 A2ZCryptocap Inc Registered Shs / Quartalszahlen
16.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) / Quartalszahlen
16.10.25 ABB AG Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen
16.10.25 ABB Ltd. (Asea Brown Boveri Ltd.) (Spons. ADRS) / Quartalszahlen
16.10.25 ABG Sundal Collier ASAShs / Quartalszahlen
16.10.25 Abirami Financial Services (India) Ltd / Quartalszahlen
16.10.25 Achyut Healthcare Limited Registered Shs / Quartalszahlen
16.10.25 Agro Tech Foods Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
16.10.25 Machinery Orders (YoY)
16.10.25 Machinery Orders (MoM)
16.10.25 IWF Treffen
16.10.25 Arbeitslosenquote
16.10.25 Teilzeitbeschäftigung
16.10.25 Full-Time Employment
16.10.25 Participation Rate
16.10.25 National Australia Bank's Business Confidence (QoQ)
16.10.25 Employment Change s.a.
16.10.25 Retail Sales (YoY)
16.10.25 Tertiary Industry Index (MoM)
16.10.25 Unemployment Rate s.a (3M)
16.10.25 Industrieproduktion (Jahr)
16.10.25 NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr)
16.10.25 Warenhandelsbilanz
16.10.25 Gesamt Handelsbilanz
16.10.25 Handelsbilanz; nicht EU
16.10.25 NS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
16.10.25 Bruttoinlandsprodukt (MoM)
16.10.25 Dienstleistungsindex (3M/3M)
16.10.25 Industrieproduktion (Monat)
16.10.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
16.10.25 SECO wirtschaftliche Prognosen
16.10.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
16.10.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
16.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
16.10.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
16.10.25 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
16.10.25 BoE Umfrage zu den Kreditkonditionen
16.10.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
16.10.25 Auktion 10-jähriger Obligaciones
16.10.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
16.10.25 Handelsbilanz n.s.a.
16.10.25 Handelsbilanz s.a.
16.10.25 Globale Handelsbilanz
16.10.25 Handelsbilanz EU
16.10.25 Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
16.10.25 NIESR BIP-Schätzung (3M)
16.10.25 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
16.10.25 Netto-Inflation
16.10.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
16.10.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
16.10.25 Baubeginne s.a (Jahr)
16.10.25 Einzelhandelsumsätze (YoY)
16.10.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
16.10.25 Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
16.10.25 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
16.10.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
16.10.25 Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
16.10.25 Erzeugerpreisindex (Jahr)
16.10.25 Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
16.10.25 Erzeugerpreisindex (Monat)
16.10.25 Einzelhandelsumsätze (Monat)
16.10.25 Philly-Fed-Herstellungsindex
16.10.25 Initial Jobless Claims
16.10.25 Fed-Mitglied Barr spricht
16.10.25 Fed-Mitglied Barr spricht
16.10.25 Fed-Mitglied Waller spricht
16.10.25 Zentralbankreserven USD
16.10.25 Fed-Mitglied Miran Rede
16.10.25 Haushaltsbilanz - ILS
16.10.25 M3-Geldmenge
16.10.25 Businessinventare
16.10.25 NAHB Immobilienmarktindex
16.10.25 Fed-Mitglied Bowman spricht
16.10.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
16.10.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
16.10.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
16.10.25 BoE-Mitglied Mann spricht
16.10.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
16.10.25 EZB-Mitglied Lane spricht
16.10.25 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
16.10.25 BoC-Gouverneur Macklem spricht
16.10.25 EIA Rohöl Lagerbestand
16.10.25 BoE-Mitglied Greene spricht
16.10.25 Fed-Mitglied Miran Rede
16.10.25 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
16.10.25 Wachstum des Exportpreises
16.10.25 Wachstum Importpreis ( Jahr )

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

