Aflac zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aflac hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 3,08 USD. Im letzten Jahr hatte Aflac einen Gewinn von -0,170 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 4,71 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 59,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at