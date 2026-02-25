Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
25.02.2026 20:22:00
After Backlash, Discord Will Delay Age Verification Changes to Its Platform
Admitting it made some missteps when it announced the changes, Discord is pushing those modifications back to later this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!