Warten auf die NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen

An den Börsen in Asien sind zur Wochenmitte Gewinne zu sehen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt übernahmen am Dienstag die Bären das Ruder.

So eröffnete der ATX mit einem kräftigen Abschlag und blieb auch anschließend klar auf rotem Terrain. Er verabschiedete sich letztlich mit einem deutlichen Minus von 1,87 Prozent bei 5.708,73 Punkten aus dem Handel.

Auf beiden Seiten des Atlantiks belastete die neue Unsicherheit über die US-Handelspolitik die Kurse. Mit Spannung warteten Investoren, ob und wie sich US-Präsident Donald Trump am Abend bei seiner diesjährigen Rede zur Lage der Nation zu Themen wie Zöllen, dem Iran und der wirtschaftlichen Lage im Land äußert. Nachdem der Oberste US-Gerichtshof einen Teil von Trumps Zöllen vergangene Woche gekippt hatte, ist weiter unklar, inwieweit Rückzahlungen anstehen.

In Österreich zog unternehmensseitig Wienerberger die Blicke auf sich. Der Baustoffkonzern baute sein Renovierungsgeschäft aus und übernahm die Italcer-Gruppe, einen Erzeuger von Keramikprodukten mit Standorten in Italien und Spanien.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt fehlte es Anlegern am Dienstag an klarer Risikobereitschaft.

So startete der DAX mit einem kleinen Abschlag, konnte sich dann vorübergehend ins Plus vorarbeiten und notierte letztlich nahe der Nulllinie bei 24.986,25 Zählern (-0,02 Prozent).

Nach einem schwachen Wochenauftakt verharrte der DAX am Dienstag unter der Marke von 25.000 Punkten. "Die Mutigen sind aktuell in der Minderheit", stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest. Die Doppel-Unsicherheit aus US-Zollpolitik und dem Iran-Konflikt münde in einer erhöhten Risikoaversion und der klassischen Umschichtung in "sichere Häfen". Bemerkenswert findet Altmann, dass dazu wieder verstärkt US-Staatsanleihen zählten. "Offen ist allerdings, ob Anleger dies aus Überzeugung tun oder eher aus Mangel an Alternativen", so der Experte. Denn nach deutlichen Kursgewinnen seien Käufe von Edelmetallen mit größeren Risiken verbunden.

Unternehmensseitig sorgte die Berichtssaison für deutlich mehr Nachrichten als zum ruhigen Wochenauftakt.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Dienstag Optimismus.

Der Dow Jones startete nahe der Nulllinie und konnte anschließend deutlich steigen. Er verabschiedete sich 0,76 Prozent höher bei 49.174,81 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete minimal stärker. Auch er zog im Anschluss deutlich an und schloss 1,04 Prozent fester bei 22.863,68 Zählern.

Nach dem deutlichen Kursrückgang zu Wochenbeginn kam es an der Wall Street am Dienstag zu einer Stabilisierung. Dennoch bleiben die Sorgen rund um die US-Zollpolitik sowie mögliche Verwerfungen durch künstliche Intelligenz bestehen. Besonderes Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang den Quartalszahlen von NVIDIA, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem der Ausblick des Unternehmens und die geplanten Investitionen in KI. Zuletzt hatten bei anderen großen Technologiekonzernen vor allem hohe KI-Ausgaben für Verkaufsdruck gesorgt.

Die Strategin Christy Tan vom Franklin Templeton Institute verweist darauf, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA das Zollrisiko nicht vollständig beseitige. Zwar werde das "Notfall"-Instrument zur Einführung von Zöllen durch Ex-Präsident Donald Trump eingeschränkt, zugleich lasse das Gericht der Regierung jedoch Spielraum, Abgaben im Rahmen von Gesetz und Verfassung erneut zu verhängen. Auch wenn die Unsicherheit hinsichtlich möglicher neuer Zölle auf juristischem Wege zurückkehren könne, dürfte deren Umfang in Höhe und Breite durch das Urteil begrenzt sein, so Tan. Eine Abschaffung von Zöllen käme einer fiskalischen Lockerung gleich und könnte die Kaufkraft stärken sowie das Wachstum in zahlreichen Branchen ankurbeln.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte höher.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 2,25 Prozent auf 58.611,26 Punkte. Bei 58.875,17 wurde im Verlauf ein neuer Rekord erreicht.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,62 Prozent auf 4.143,00 Zähler-

In Hongkong rückt daneben der Hang Seng um 0,38 Prozent auf 26.690,16 Zähler vor.

Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch im Rallymodus. Befeuert von der Stärke von Technologiewerten marschieren die Indizes in Japan und Südkorea auf Rekordhochs.

Das Thema KI bleibt das beherrschende. Aktien von Unternehmen, die zu den Gewinnern der KI-Entwicklung gezählt werden, sind besonders gesucht. Anleger verteilten Vorschusslorbeeren für die KI-Ikone NVIDIA, heißt es. NVIDIA wird am Abend nach Börsenschluss in den USA Geschäftszahlen vorlegen.

Die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump liefert den regionalen Märkten nur wenige direkte Anhaltspunkte, vor allem sorgt sie aber für kein Störfeuer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX