Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
|
15.12.2025 14:40:00
After Outperforming Every "Magnificent Seven" Stock in 2025, Is Broadcom Still a Buy for 2026?
The pressure was on Broadcom (NASDAQ: AVGO) to deliver blowout fourth-quarter and full-year fiscal 2025 results on Dec. 11. And it didn't disappoint.Full-year revenue was up 24%, diluted earnings per share soared a mind-numbing 288%, and free cash flow (FCF) popped 39%. Broadcom is doing a phenomenal job of converting sales into high-margin growth and managing its spending so that it doesn't impact its FCF.But the market cares more about where a company is going than where it has been. And Broadcom is up huge in 2025, outperforming every "Magnificent Seven" stock -- Nvidia (NASDAQ: NVDA), Apple, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Microsoft, Amazon, Meta Platforms, and Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Broadcom Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.