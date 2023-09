Agama und Verimatrix unterstreichen erweiterte Partnerschaft auf der IBC 2023

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das schwedische Unternehmen Agama nun seine preisgekrönten Lösungen zur Unterstützung von Videooperationen in Verbindung mit Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM anbietet, und setzt gleichzeitig die bisherige Integration und Unterstützung von Verimatrix VCAS fort.

Als Anbieter von Lösungen für die Echtzeit-Beobachtung und -Analyse der Qualität von Videodiensten und der Kundenerfahrung bringt die Integration von Agama in die Bereitstellungs- und Sicherheitsangebote von Verimatrix zusätzlichen Komfort und Wert für Videobetreiber, die ihren Betrieb weiter rationalisieren und stärken wollen. Streams, die von Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM-Lösungen verschlüsselt wurden, können von Agama Analyzer OTT für eine vollständige Analyse auf Inhaltsebene in sicheren Umgebungen entschlüsselt werden.

Beide Unternehmen werden die neuen Integrationen auf der IBC 2023 vorstellen, die vom 15. bis 18. September in Amsterdam stattfindet (Stand 1.D81 von Verimatrix und Stand 1.C65 von Agama).

"Wir freuen uns, mit einem so angesehenen Partner wie Agama Technologies zusammenzuarbeiten", sagte Sofia Regojo, Chief Revenue Officer bei Verimatrix. "Gemeinsam bieten wir unseren Kunden, die nach kontinuierlichen Innovationen bei der Erstellung und Wiedergabe von Videos suchen, zusätzliche Vorteile. Durch die Integration unserer Angebote haben wir eine End-to-End-Lösung für die Videoüberwachung geschaffen, die sicher, einfach zu implementieren und skalierbar ist und den Kunden neue Vorteile bietet."

"Ich bin begeistert von der erfolgreichen Integration mit Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM, die eine nahtlose Validierung von verschlüsselten Streams für alle Arten von ABR-Codierungsszenarien ermöglicht", sagte Johan Görsjö, Director of Product and Engineering bei Agama. "Die Kombination von Verimatrix' Lösungen zum Schutz von Inhalten und zur Bekämpfung von Piraterie mit Agamas End-to-End Video Observability wird Dienstanbietern helfen, außergewöhnliche Qualität und betriebliche Effizienz zu erreichen."

Die Kunden von Verimatrix und Agama können sich darauf verlassen, dass die Kompatibilität zwischen den Lösungen gewährleistet und validiert ist und dass beide Unternehmen ihr volles Engagement zeigen.

Über Agama

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat Agama den Markt der neuen Generation von Support-Lösungen für den Videobetrieb beeinflusst und dabei einen völlig neuen und marktverändernden Ansatz verfolgt. Wir haben damit begonnen, eine dienstleistungsorientierte Überwachungslösung anzubieten, bei der der Endnutzer und die Quality of Experience (QoE) im Vordergrund stehen. Unser Ziel war es, den Betreibern von Videodiensten und ihren Betriebs-, Produkt- und Managementteams die Möglichkeit zu geben, Dienste und Infrastrukturen zu beobachten, zu analysieren und zu verstehen. Wir befähigen Menschen und Teams, durch Service und Videoüberwachung, Analysen und Einblicke mehr zu erreichen. Wir bieten Softwarelösungen und professionelle Dienstleistungen in der Cloud, vor Ort oder in hybriden Umgebungen an, die es ermöglichen, die Bereitstellung von Videodiensten und das Kundenerlebnis von Anfang bis Ende zu beobachten und zu verstehen. Besuchen Sie www.agama.tv.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

